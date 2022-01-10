В Госдуме обсудят обязательное введение тестов на наркотики в школах

Тестирования на наркотики и психические отклонения помогут избежать насилия в образовательных организациях.

В Госдуме обсудят обязательное введение тестов на наркотики в школах. Об этом пишет РИА Новости.

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов рассказал, что вопрос обязательного тестирования школьников на наркотики и психические отклонения обсудят в нижней палате парламента в весеннюю сессию.

«Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики. Это комплексный вопрос», — прокомментировал Милонов.

Он пояснил, что тестирования помогут избежать насилия в образовательных организациях.