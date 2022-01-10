В Челябинске один человек погиб после наезда автомобиля на остановку

Авария произошла в понедельник, 10 января.

В Челябинске водитель врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.

Авария произошла в понедельник, 10 января.

По предварительным данным, на остановку наехал 19-летний водитель Ford. В результате погиб один человек, трое пострадали.

По словам собеседника агентства, на месте работают представители ГИБДД. Обстоятельства устанавливаются.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, мужчина имел небольшой опыт вождения. Также известно, что ему удалось сдать экзамен на права с седьмого раза.