Утром в Песочне троллейбусы остановились из-за застрявшей на подъеме фуры

Инцидент произошел на пересечении Касимовского шоссе и улицы Советской Армии.

В Песочне троллейбусы остановились из-за застрявшей на подъеме фуры. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях в понедельник, 10 января.

Инцидент произошел на пересечении Касимовского шоссе и улицы Советской Армии.

По словам пользователей на «горке» встала фура, а за ней остановились и троллейбусы.

«Идем пешком. Где выводы прошлой зимы? Кто будет следить за состоянием этой горки?» — указано в сообщении.