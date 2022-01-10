Следователи допросили руководителя транспортной компании, чей автобус попал в смертельное ДТП под Рязанью

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса.

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом в понедельник, 10 января, сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

Авария случилась 2 января 2022 года на 277-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Тогда пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Москва-Астрахань», попал в ДТП. В происшествии погибли пять человек, еще 22 - получили повреждения различной степени тяжести.

Следователи осмотрели место происшествия, установили, кому принадлежит автобус, допросили руководителя компании, изъяли документацию и все видеоматериалы, имеющие отношение к ДТП.

Теперь следователям предстоит установить, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья. Кроме того, назначены экспертизы по данному происшествию.

Расследование уголовного дела продолжается.