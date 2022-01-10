Рязанские полицейские за новогодние праздники обнаружили четыре наркопритона

Рязанские полицейские за новогодние праздники обнаружили четыре наркопритона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские ликвидировали деятельность притонов на улицах Весенней, Зубковой, Песоченской и Шевченко. Так, оперативники задержали 37-летнего мужчину. В его квартире на улице Весенней собирались знакомые рязанца для совместного употребления запрещенных веществ. Также в жилье изъяли предметы, использовавшиеся для этого.

В Рязани полицейские пресекли деятельность группы, занимавшейся распространением синтетических наркотиков через интернет на территории трех районов города. Преступниками оказывались 28-летний и 37-летний мужчины.

На территории Октябрьского района Рязани полицейские задержали 48-летнего члена группы. Она занималась распространением «синтетики» бесконтактным способом. Во время обследования гаража подозреваемого правоохранители нашли и изъяли более 450 граммов «товара».

В Железнодорожном районе Рязани задержали 48-летнюю женщину. Она, будучи участницей нелегального интернет-магазина, продавала растительные наркотики. Так, у нее изъяли 214 граммов марихуаны.

В Клепиковском и Рязанском районах полицейские обследовали домовладения трех мужчин, подозреваемых в нелегальном хранении растительных наркотиков. Всего правоохранители изъяли 55 граммов марихуаны и более полукилограмма конопли.

В Пронском районе задержали 33-летнего новомичуринца. Во время личного досмотра полицейские изъяли у него около пяти граммов гашиша.

В Скопинском районе поймали 20-летнего жителя поселка Павелец. У него нашли и изъяли 1,38 грамма героина.

Всего с начала 2022 года из оборота изъяли более 770 граммов наркотиков и 500 граммов наркосодержащих растений.