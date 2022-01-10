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Рязанская администрация рассказала, как организована уборка снега в городе
По информации горадминистрации, к уборке города от снега привлечены коммунальные службы, управляющие организации, а также владельцы и арендаторы торговых помещений и других компаний. Для уборки используют свою и арендованную технику.

В рязанской администрации рассказали, как организована уборка снега в городе. Информация об этом в понедельник, 10 января, появилась на сайте мэрии.

По информации горадминистрации, к уборке города от снега привлечены коммунальные службы, управляющие организации, а также владельцы и арендаторы торговых помещений и других компаний. Для уборки используют свою и арендованную технику.

Ежедневно специалисты контрольно-аналитического управления и МКУ «УДТ» обследуют более 500 объектов во всех районах города, а после обнаружения нарушений на УК составляют протоколы.

Рязанцам также напомнили, что при возникновении претензий к уборке дворовых территорий необходимо обратиться в собственные управляющие организации и по телефону диспетчерской службы управления ЖКХ администрации города: (4912) 44-79-15, а также в районные отделения МКУ «УДТ»: Железнодорожный район — 76-47-88; Московский район — 37-35-19 и 35-14-44; Октябрьский район — 28-37-49; Советский район — 21-65-70.