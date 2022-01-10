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Рязанцы пожаловались на отказ почтового отделения в Песочне выдавать посылки и пенсии
Инцидент произошел в понедельник, 10 января, в ОПС № 37 в Дашково-Песочне.

Рязанцы пожаловались на отказ почтового отделения в Песочне выдавать посылки и пенсии. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях в понедельник, 10 января.

По словам рязанцев, инцидент произошел в ОПС № 37 в Дашково-Песочне. Сотрудники отказались выдать пришедшим людям письма, посылки и пенсии.

В пресс-службе «Почты России» прокомментировали ситуацию:

«Мы приносим извинения клиентам за ранее доставленные неудобства. Сейчас отделение 390037 работает в обычном режиме. Сотрудников отделения, которые находятся на больничном, временно подменяют сотрудники из других отделений. В то же время почтальоны по-прежнему доставляют корреспонденцию и периодическую печать, в установленный срок приносят пенсии и социальные выплаты на дом всем пенсионерам, получающим пенсию на почте».

В компании также напомнили, что ряд почтовых услуг можно получить в онлайн формате. Полный перечень размещен на сайте pochta.ru и в мобильном приложении. Вызвать почтальона на дом можно по бесплатному телефону: 8-800-1-000-000.