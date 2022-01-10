Россиянам предрекли рост заболеваемости ковидом после праздников

Ранее в ВОЗ заявили, что новый штамм могут подхватить уже переболевшие и вакцинированные люди.

Россиянам предрекли рост заболеваемости ковидом после праздников. Об этом в понедельник, 10 января, заявил эксперт Роспотребнадзора Камиль Хазифов, пишут РИА Новости .

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма „омикрон“», — отметил специалист.

Ранее в ВОЗ заявили, что новый штамм могут подхватить уже переболевшие и вакцинированные люди. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что в России есть не только «завозные» случаи заражения новым штаммом, в регионах уже выявляют его у людей, не покидавших пределы страны.