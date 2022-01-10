На мусорном заводе в Подмосковье нашли фрагменты тела
Части тела были завернуты в мешки и пледы.
На мусорном заводе в Подмосковье нашли фрагменты тела. Об этом
В воскресенье, 9 января, на территории сортировочного цеха мусороперерабатывающего завода в Кашире нашли ноги, таз и фрагменты туловища мужчины. Части тела были завернуты в мешки и пледы.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить личность погибшего.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).