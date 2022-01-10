МВД России изменит теоретические билеты экзамена для водителей

Работа входит в комплекс мероприятий по снижению аварийности на дорогах по вине водителей со стажем менее двух лет.

МВД России изменит теоретические билеты экзамена для водителей. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что подход к формированию экзаменационных билетов изменят для развития у водителя понимания, как действовать в различных дорожных ситуациях с учетом психологии поведения других участников дорожного движения.

Работа входит в комплекс мероприятий по снижению аварийности на дорогах по вине водителей со стажем менее двух лет.

В МВД пояснили, что билеты поменяют, чтобы уйти от «заучивания» конкретных ПДД.