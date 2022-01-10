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Мэрия попросила рязанских водителей не парковать машины на семи улицах
Также горадминистрация призвала автомобилистов отказаться от личного транспорта на время сильных снегопадов.

В Рязани уборка снега продолжится на семи улицах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Таким образом, в ночь на 11 января специалисты дирекции благоустройства города займутся подбором и вывоза снега на улицах Новоселов, Ленина, Полонского, а также на улице и площади Соборной, Первомайском проспекте и площади Ленина.

«Просим автомобилистов не парковать свои автомобили на обочинах указанных улиц», — отметили в мэрии.

Помимо этого, спецтехника выйдет на подметание и противогололедную обработку 203 улиц и 32 разворотных кругов общественного транспорта.

Также мэрия попросила горожан по возможности избегать поездок на личных автомобилях до окончания сильных снегопадов и пользоваться общественным транспортом.