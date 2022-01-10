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«Известия»: в Госдуме предложили штрафовать за нарушение тишины ночью
Депутат предложили ввести штрафы для граждан до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч, для юридических — до 100 тысяч рублей.

В Госдуме предложили штрафовать за нарушение тишины ночью. Как пишут «Известия», законопроект направили на заключение в правительство.

Депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике предложили дополнить главу 20 кодекса об административных правонарушениях. Глава комитета Ярослав Нилов в сопроводительном документе пояснил, что в настоящее время в регионах России, где действует запрет на нарушение тишины, процесс привлечения к ответственности сложный и растянутый по времени. В итоге нарушители уходят от ответственности и продолжают нарушать права граждан. Поэтому, по мнению Нилова, вопрос должен решаться на федеральном уровне.

Депутаты предлагают ввести штрафы за шум в ночное время: для граждан — от 2,5 до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.