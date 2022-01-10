Домашний матч «ХК Рязань» с московской «Звездой» отменили из-за карантина

У некоторых игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды «Звезда» выявили коронавирус.

Домашний матч «ХК Рязань» с московской «Звездой» отменили из-за карантина. Соответствующая информация появилась в группе ХК «Рязань».

Высшая хоккейная лига отменила матч из-за того, что у некоторых игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды «Звезда» выявили коронавирус.

Отмечается, что матч перенесли на более поздний срок. Он должен был пройти 12 января, в рязанском ДС «Олимпийский».

Фото соцсети