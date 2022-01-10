\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
-4°
Втр, 11
-9°
Срд, 12
-9°
ЦБ USD 75.13 0.84 11/01
ЦБ EUR 85.13 1.06 11/01
Нал. USD 75.00 / 75.70 11:06
Нал. EUR 85.05 / 85.70 11:06
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
4 071
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
7 118
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
21 489
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
9 957
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Более 5 200 рязанцев решили участвовать в программе бесплатной догазификации
Прием заявок на бесплатную догазификацию поручил организовать губернатор Николай Любимов.

Более 5 200 рязанцев решили участвовать в программе бесплатной догазификации. Об этом сообщили в региональном правительстве. Прием заявок на бесплатную догазификацию поручил организовать губернатор Николай Любимов.

5 239 собственников частных домов в 584 населенных пунктах Рязанской области подали заявления на газификацию. Всего в регионе 38 023 домовладения не газифицированы.

На 10 января 2022 года в газораспределительные организации поступило 2638 заявок на строительство газовых сетей, заключено 1140 договоров, а 752 из них исполнено.

На территории Рязанской области единым оператором газификации является ООО «Газпром газификация». Региональным оператором газификации является АО «Газпром газораспределение Рязанская область». Заявку на бесплатную догазификацию можно подать в личном кабинете на сайте ГРО www.ryazanoblgaz.ru, а также лично в филиалах АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

«По решению президента Владимира Путина ведется очень важная для людей работа, которая способствует повышению качества жизни рязанцев. Бесплатная догазификация домовладений — серьезная поддержка для наших граждан, поскольку для некоторых из них стоимость этих работ была неподъемной. В целом работа по этому направлению максимально активизирована и будет осуществляться до полного достижения результата, то есть до подключения всех домов, которые этого требуют», — подчеркнул губернатор Николай Любимов.

Всего в России бесплатная догазификация затронет примерно 3-4 млн домовладений. По поручению президента ее необходимо завершить в 2023 году.