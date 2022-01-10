Более 5 200 рязанцев решили участвовать в программе бесплатной догазификации

Прием заявок на бесплатную догазификацию поручил организовать губернатор Николай Любимов.

Более 5 200 рязанцев решили участвовать в программе бесплатной догазификации. Об этом сообщили в региональном правительстве. Прием заявок на бесплатную догазификацию поручил организовать губернатор Николай Любимов.

5 239 собственников частных домов в 584 населенных пунктах Рязанской области подали заявления на газификацию. Всего в регионе 38 023 домовладения не газифицированы.

На 10 января 2022 года в газораспределительные организации поступило 2638 заявок на строительство газовых сетей, заключено 1140 договоров, а 752 из них исполнено.

На территории Рязанской области единым оператором газификации является ООО «Газпром газификация». Региональным оператором газификации является АО «Газпром газораспределение Рязанская область». Заявку на бесплатную догазификацию можно подать в личном кабинете на сайте ГРО www.ryazanoblgaz.ru , а также лично в филиалах АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

«По решению президента Владимира Путина ведется очень важная для людей работа, которая способствует повышению качества жизни рязанцев. Бесплатная догазификация домовладений — серьезная поддержка для наших граждан, поскольку для некоторых из них стоимость этих работ была неподъемной. В целом работа по этому направлению максимально активизирована и будет осуществляться до полного достижения результата, то есть до подключения всех домов, которые этого требуют», — подчеркнул губернатор Николай Любимов.

Всего в России бесплатная догазификация затронет примерно 3-4 млн домовладений. По поручению президента ее необходимо завершить в 2023 году.