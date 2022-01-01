В Рязанской области выявили еще 114 новых случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в регионе заболели 61 632 человека.

В Рязанской области за сутки выявили еще 114 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в субботу, 1 января, в региональном оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 61 632 человека.

За сутки в выздоровели 145 человек, всего с начала пандемии вылечились 57 379 человек. За сутки в регионе умерли 11 человек, всего с начала пандемии — 2 514 человек.

В России за сутки выявили 19 751 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 519 733 человек.

За сутки выздоровели 33 144 человека, всего с начала пандемии вылечились 9 497 063 человек.

За сутки скончались 847 человек, всего — 309 707.