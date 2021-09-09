Новый руководитель операционного центра «Ситибанка» рассказал о ведущих местах в рейтингах и карьерных взлетах сотрудников

Об этом и многом другом она поговорила с журналистом рязанского городского сайта РЗН. Инфо.

Новый руководитель операционного центра «Ситибанка» Евгения Одоевская рассказала о ведущих местах, которые банк занимает в рейтингах и карьерных взлетах сотрудников. Об этом и многом другом она поговорила с журналистом рязанского городского сайта РЗН. Инфо. В беседе она отметила, что рязанскому операционному центру «Ситибанка» уже более десяти лет.

Сотрудники центра консультируют клиентов по широкому кругу вопросов, в числе которых операции по банковским картам и накопительным продуктам, работа дистанционных каналов банка и многое другое. О том, чем работа в операционном центре отличается от работы в других подразделениях банка, открытых вакансиях, карьерной лестнице и приоритетах в работе центра читайте в разделе «Публикации».