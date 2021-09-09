\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
20°
Птн, 10
18°
Сбт, 11
17°
ЦБ USD 73.13 -0.31 10/09
ЦБ EUR 86.47 -0.44 10/09
Нал. USD 72.72 / 73.80 16:15
Нал. EUR 86 / 86.74 16:15
Новости
Публикации
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
4 часа назад
401
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
7 часов назад
620
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
9 часов назад
767
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
5 часов назад
367
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Новый руководитель операционного центра «Ситибанка» рассказал о ведущих местах в рейтингах и карьерных взлетах сотрудников
Об этом и многом другом она поговорила с журналистом рязанского городского сайта РЗН. Инфо.

Новый руководитель операционного центра «Ситибанка» Евгения Одоевская рассказала о ведущих местах, которые банк занимает в рейтингах и карьерных взлетах сотрудников. Об этом и многом другом она поговорила с журналистом рязанского городского сайта РЗН. Инфо. В беседе она отметила, что рязанскому операционному центру «Ситибанка» уже более десяти лет.

Сотрудники центра консультируют клиентов по широкому кругу вопросов, в числе которых операции по банковским картам и накопительным продуктам, работа дистанционных каналов банка и многое другое. О том, чем работа в операционном центре отличается от работы в других подразделениях банка, открытых вакансиях, карьерной лестнице и приоритетах в работе центра читайте в разделе «Публикации».