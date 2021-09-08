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Власти отказались сохранять скульптуры на фасаде рязанского ДК Птицеводов
По словам градозащитника, решение приняли на заседании худсовета Рязани.

Власти отказались сохранять скульптуры на фасаде рязанского Д. К. Птицеводов. Об этом во вторник, 7 сентября, руководитель регионального отделения ВООПИик Андрей Петруцкий сообщил в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам градозащитника, решение приняли на заседании худсовета Рязани. Настенную скульптуру советского времени не будут сохранять, так как она не имеет отношения к деятельности предприятия и мешает утеплению фасада.

«Сами ничего красивого и оригинального сотворить не могут, но уничтожить авторскую работу желают, прикрываясь мнением худсовета», — отметил Петруцкий.

Напомним, дом культуры построили по инициативе рязанской птицефабрики в 1988 году, в 2000-м — передали в частную собственность. В октябре 2020 года здание вернули в собственность области. Сообщалось, что ДК планируют сделать площадкой для подготовки специалистов культурно-досуговой сферы.

Фото 2гис