Власти отказались сохранять скульптуры на фасаде рязанского ДК Птицеводов

По словам градозащитника, решение приняли на заседании худсовета Рязани.

Власти отказались сохранять скульптуры на фасаде рязанского Д. К. Птицеводов . Об этом во вторник, 7 сентября, руководитель регионального отделения ВООПИик Андрей Петруцкий сообщил в группе « Новости Рязани ВКонтакте».

По словам градозащитника, решение приняли на заседании худсовета Рязани. Настенную скульптуру советского времени не будут сохранять, так как она не имеет отношения к деятельности предприятия и мешает утеплению фасада.

«Сами ничего красивого и оригинального сотворить не могут, но уничтожить авторскую работу желают, прикрываясь мнением худсовета», — отметил Петруцкий.

Напомним, дом культуры построили по инициативе рязанской птицефабрики в 1988 году, в 2000-м — передали в частную собственность. В октябре 2020 года здание вернули в собственность области. Сообщалось, что ДК планируют сделать площадкой для подготовки специалистов культурно-досуговой сферы.

Фото 2гис