Здание ДК птицеводов вернули в собственность области

На содержание здания выделили миллион рублей.

Здание Дома культуры птицеводов вернули в собственность области. Об этом губернатор Николай Любимов заявил на заседании правительства Рязанской области 27 октября.

На заседании рассмотрели вопрос о перераспределении средств между мероприятиями госпрограммы Рязанской области «Развитие культуры и туризма».

В связи эпидемиологической обстановкой некоторые из них отменили, средства направят на другие направления. Почти один миллион выделили на оплату коммунальных услуг и охраны здания Дома культуры птицеводов.

Его построили по инициативе Рязанской птицефабрики в 1988 году, в 2000-м — передали в частную собственность. После этого жители микрорайона «Юбилейный» неоднократно поднимали вопрос о возврате здания, как объекта культуры. В августе 2020 года Дом культуры приобрели в областную собственность и передали в управление «Рязанского колледжа культуры». Губернатор отметил, что здание планируют сделать площадкой для подготовки специалистов культурно-досуговой сферы.

По словам главы региона, на его базе планируется организовать взаимодействие с РГУ им. Есенина, где в следующем году будут открыты направления подготовки в сфере культуры. Основным видом деятельности станет досуговая работа с населением.