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В жилом доме в Подмосковье прогремел взрыв
Сообщается о пяти пострадавших. В настоящее время всех жильцов многоэтажки эвакуировали.

В жилом доме в Подмосковье прогремел взрыв. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Взрыв про изошел в Ногинске в среду, 8 сентября, в 06:55 на улице 28-го июня. В девятиэтажном доме от взрыва рухнули стены и перекрытия со второго по пятый этаж. Разрушено не менее пяти квартир. По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси на третьем этаже здания.

На место выехали 32 единицы техники и 121 человек личного состава.

Сообщается о пяти пострадавших. В настоящее время всех жильцов многоэтажки эвакуировали.

Прокуратура Московской области начала проверку. Возбуждено уголовное дело.