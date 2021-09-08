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В Ухолове поймали укравшего четыре канализационных люка рецидивиста
Он проболтался знакомым, что «поднял деньги с земли».

Ухоловские полицейские раскрыли кражу четырех канализационных колодцев. Подробности приводит региональное управление МВД.

В полицию обратился руководитель коммунального хозяйства с заявлением о пропаже четырех люков, располагавшихся на улицах рабочего поселка. Тогда полицейским поступили сведения, что к краже может быть причастен 44-летний местный житель. В компании знакомых он проболтался, что «с земли поднял много денег», на которые решил угостить приятелей спиртными напитками.

Информацию проверили, мужчину задержали.

По предварительной информации, рецидивист заметил несколько канализационных колодцев, расположенных в местах, закрытых для обзора. Ночью он вернулся на место, погрузил их в мотоцикл и ответ приятелю, убедив, что люки его и они пригодятся ему «для хозяйства».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.