В Рязани ищут свидетелей аварии, где пострадал подросток

Всех, кто обладает информацией по данной аварии, просят обратится по телефону +7 (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

В Рязани ищут свидетелей аварии, где пострадал подросток. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 25 декабря 2020 года в 06:55 в Рязанском районе. На пятом километре автодороги «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердево» 41-летний рязанец на Ford Focus наехал на 17-летнего жителя Турлатова. От удара пешехода отбросило на Lada Kalina, которой управляла 31-летняя жительница Рязани.

В результате ДТП подросток получил травмы, его доставили в больницу.