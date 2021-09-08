В администрации Рязани опровергли информацию о демонтаже скульптур на фасаде ДК Птицеводов
В мэрии уточнили, что на заседании худсовета заявитель предоставил три варианта возможного оформления здания. Члены худсовета порекомендовали сохранить и восстановить композицию на фасаде здания.
Пресс-служба администрации сообщила подробности решения художественного совета города относительно настенных скульптур на фасаде
В мэрии уточнили, что на заседании худсовета заявитель предоставил три варианта возможного оформления здания. Они включали цветовое решение и отделочные материалы.
Члены худсовета порекомендовали сохранить и восстановить композицию на фасаде здания.
Ранее руководитель регионального отделения ВООПИик Андрей Петруцкий сообщил, что настенную скульптуру советского времени решили не сохранять.
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