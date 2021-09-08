В администрации Рязани опровергли информацию о демонтаже скульптур на фасаде ДК Птицеводов

В мэрии уточнили, что на заседании худсовета заявитель предоставил три варианта возможного оформления здания. Члены худсовета порекомендовали сохранить и восстановить композицию на фасаде здания.

Пресс-служба администрации сообщила подробности решения художественного совета города относительно настенных скульптур на фасаде Д. К. Птицеводов .

В мэрии уточнили, что на заседании худсовета заявитель предоставил три варианта возможного оформления здания. Они включали цветовое решение и отделочные материалы.

Члены худсовета порекомендовали сохранить и восстановить композицию на фасаде здания.

Ранее руководитель регионального отделения ВООПИик Андрей Петруцкий сообщил, что настенную скульптуру советского времени решили не сохранять.

Фото 2гис