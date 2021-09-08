Рязанский Росприроднадзор возглавил Валерий Симкин
Ранее он занимал должность руководителя новгородского следкома.
Рязанское подразделение Росприроднадзора возглавил Валерий Симкин. Об этом в среду, 8 сентября, пишет «
Валерия Симкина назначили на пост в качестве исполняющего обязанности заместителя руководителя Приокского межрегионального управления Росприроднадзора по Рязанской области.
Ранее он занимал должность руководителя новгородского следкома. Однако в конце 2014 года его освободили от должности.
Напомним, в начале сентября стало известно об уходе Виктора Барабаша с поста начальника рязанского управления Росприроднадзора.
Фото old.vnnews.ru