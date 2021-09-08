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Рязанский минобр рекомендовал 18 сентября отказаться от уроков в школах
«Образовательным организациям, работающим по шестидневной учебной неделе, 18 сентября 2021 года рекомендовано проведение внеклассных, внешкольных мероприятий в соответствии с локальными нормативными актами школы», — говорится в ответе ведомства.

Рязанское минобразования рекомендовало 18 сентября отказаться от уроков в школах, где расположатся избирательные участки. Об этом РЗН. Инфо сообщили в региональном министерстве.

"Образовательным организациям, работающим по шестидневной учебной неделе, 18 сентября 2021 года рекомендовано проведение внеклассных, внешкольных мероприятий в соответствии с локальными нормативными актами школы", — говорится в ответе.

В пятницу, 17 сентября, образовательные организации с избирательными участками сами определят формат учебного процесса. Это также могут быть внеклассные мероприятия, дистанционная форма обучения или стандартный режим работы с разведением потоков обучающихся и избирателей.

Отмечается, что массовый переход на дистанционную форму обучения в дни проведения выборов и после них в школах не планируется. Дополнительные выходные дни 17-18 сентября не предусмотрены.