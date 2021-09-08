Рязанская студентка украла у мужчины 145 тысяч рублей ради смартфона

Девушка знакомилась с мужчинами через интернет.

Рязанские полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег. Подробности приводит региональное управление МВД.

В полицию обратился 42-летний рязанец с заявлением о пропаже крупной суммы денег — 145 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что накануне потерпевший познакомился в интернете с девушкой. В переписке она предложила рязанцу совместно провести ночь за деньги. Мужчина согласился. В день встречи он купил коньяк, но после выпитого уснул. Когда проснулся обнаружил пропажу денег.

Девушку вычислили через интернет. Оперативники с помощью подставного профиля добились с ней встречи и отвели в отдел полиции. Там девушку рязанец и опознал.

Злоумышленницей оказалась 20-летняя студентка одного из рязанских ВУЗов. Она намеренно знакомилась с мужчинами, чтобы заработать на новый смартфон.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.