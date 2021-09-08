Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Сообщается, что Евгений Зиничиев погиб при исполнении служебного долга.
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Об этом
Сообщается, что министр погиб на учениях в Норильске. Он спас жизнь человека на межведомственных учениях.
«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», — сообщили в пресс-службе.
РБК со ссылкой на источник сообщили, что Евгений Зиничев погиб, пытаясь удержать поскользнувшегося сотрудника съемочной группы. Оператор сорвался со скалы и ударился о камень. Обоих пострадавших на вертолете отправили в больницу № 1 Норильска, но они скончались в пути.
Генерал армии Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. Ему было 55 лет.