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Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Сообщается, что Евгений Зиничиев погиб при исполнении служебного долга.

Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что министр погиб на учениях в Норильске. Он спас жизнь человека на межведомственных учениях.

«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», — сообщили в пресс-службе.

РБК со ссылкой на источник сообщили, что Евгений Зиничев погиб, пытаясь удержать поскользнувшегося сотрудника съемочной группы. Оператор сорвался со скалы и ударился о камень. Обоих пострадавших на вертолете отправили в больницу № 1 Норильска, но они скончались в пути.

Генерал армии Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. Ему было 55 лет.