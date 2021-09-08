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Кораблинские госавтоинспекторы поймали пьяную женщину-водителя
Нарушительницу выявили во время рейда «Нетрезвый водитель».

В Кораблине сотрудники Госавтоинспекции поймали нетрезвую женщину за рулем автомобиля. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Нарушительницу выявили во время рейда «Нетрезвый водитель». Остановив «ВАЗ 21140», сотрудники ГИБДД обнаружили, что 35-летняя местная жительница пьяна. Результат освидетельствования показал 1,600 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На женщину составили административный протокол. Теперь ей грозит штраф и лишение прав на два года.