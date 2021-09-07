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В Рязанской области от коронавируса умерли еще шесть человек
Данные на 7 сентября приводит федеральный оперштаб.

В Рязанской области жертвами COVID-19 стали еще шесть рязанцев. Данные во вторник, 7 сентября, приводит федеральный оперштаб.

Всего от «ковида» скончались 988 рязанцев.

Кроме того, за сутки у 104 человек выявили коронавирус, 108 рязанцев — вылечились от него. С начала пандемии коронавирус обнаружили у 39 699 человек, выздоровели — 36 047.

В России от COVID-19 выздоровели 17 243 человека, за все время — 6 302 250. Скончались за сутки коронавируса стали 795 человек, а заболели 17 425. С начала пандемии от «ковида» умерли 188 785 граждан, обнаружили инфекцию у 7 047 880 человек.