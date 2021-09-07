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В российских школах исключили из меню макароны по-флотски, блины и сырокопченую колбасу
Соответствующий запрет дало управление Роспотребнадзора.

В российских школах исключили из меню макароны по-флотски, блины и сырокопченую колбасу. Соответствующий запрет дало управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в своем Instagram.

В школьных столовых запретили макароны с фаршем или яйцами, блины с мясом или творогом, а также сырокопченую колбасу.

«Запрещено использовать в школьном питании макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичницу-глазунью, сырокопченые колбасы», — говорится в сообщении.

Кроме того, школьников нельзя кормить заливными блюдами, студнями, форшмаками из сельди, окрошкой, холодными супами, а также нельзя использовать в блюдах столовые грибы, сало, маргарин, паштет и продукты, приготовленные во фритюре. В список также вошло мясо диких животных, яйца водоплавающих птиц, кремовые кондитерские изделия, арахис и карамель. Из запрещенных напитков — энергетики, натуральный кофе, квас и кумыс.