Касимовская прокуратура начала проверку после жалобы родителей на состояние педколледжа
Родители студентов, которые поступили в касимовский филиал рязанского педагогического колледжа, пожаловались на организацию учебного процесса и состояние общежитий.
Касимовская прокуратура начала проверку после жалобы родителей на состояние педколледжа.
Напомним, информация появилась в соцсетях во вторник, 7 сентября. Родители студентов, которые поступили в касимовский филиал рязанского педагогического колледжа, пожаловались на организацию учебного процесса и состояние общежитий.
В соцсетях разместили фото мусорной площадки, заваленной отходами, и внутреннего состояния общежития.