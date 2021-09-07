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Касимовская прокуратура начала проверку после жалобы родителей на состояние педколледжа
Родители студентов, которые поступили в касимовский филиал рязанского педагогического колледжа, пожаловались на организацию учебного процесса и состояние общежитий.

Касимовская прокуратура начала проверку после жалобы родителей на состояние педколледжа.

Напомним, информация появилась в соцсетях во вторник, 7 сентября. Родители студентов, которые поступили в касимовский филиал рязанского педагогического колледжа, пожаловались на организацию учебного процесса и состояние общежитий.

В соцсетях разместили фото мусорной площадки, заваленной отходами, и внутреннего состояния общежития.