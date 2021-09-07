Из-за коронавируса в десяти рязанских школах и 14 детсадах ввели карантин

Кроме того, противоэпидемические меры введены в трех ввузах и одном ссузе Рязанской области. Речь идет о единичных случаях заболевания в образовательных учреждениях.

Из-за коронавируса в десяти рязанских школах и 14 детсадах ввели карантин. Об этом во вторник, 7 сентября, РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.

Кроме того, противоэпидемические меры введены в трех ввузах и одном ссузе Рязанской области. Речь идет о единичных случаях заболевания в образовательных учреждениях.

«В целях препятствия распространения инфекции проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия», — добавили в оперштабе.