Хорошая реакция помогла рязанцу избежать ДТП в центре Рязани
На кадрах видно, как автор ролика ехал по главной дороге на улице Семинарской и его не пропустил выезжающий с второстепенной внедорожник Toyota.
Хорошая реакция помогла рязанцу избежать ДТП в центре Рязани. Соответствующий ролик во вторник, 7 сентября, опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно, как автор ролика ехал по главной дороге на улице Семинарской и его не пропустил выезжающий с второстепенной внедорожник Toyota.
Водителю удалось среагировать на движение внедорожника и избежать столкновения.