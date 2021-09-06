За сутки от коронавируса скончались девять рязанцев

За сутки в Рязанской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 39 565.

В Рязанской области за сутки скончались девять человек, всего число летальных случаев достигло 982. Об этом сообщили в федеральном оперштабе в понедельник, 6 сентября.

За сутки в Рязанской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 39 565.

За сутки выздоровели 89 человек, всего — 35 939.

В России за сутки заболели 17 856 человек, всего — 7 030 455. За сутки выздоровели 14 276 человек, всего — 6 285 007. За сутки заболели 790 человек, всего вылечились 187 990 человек.