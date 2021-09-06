Водителей предупредили об автоматическом штрафе за выключенные фары

Сейчас за нарушение назначается предупреждение или штраф в 500 рублей. При фото- или видеофиксации невозможно назначить предупреждение, поэтому водители могут получить именно штраф, оплатить который можно со скидкой 50%.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов сообщил, что в ближайшее время планируется автоматически назначать водителям штрафы за езду без ходовых огней и ближнего света. Об этом сообщил « Прайм ».

По словам специалиста, сейчас за нарушение назначается предупреждение или штраф в 500 рублей.

Миронов отметил, что при фото- или видеофиксации невозможно назначить предупреждение, поэтому водители могут получить именно штраф, оплатить который можно со скидкой 50%.

Эксперт обратил внимание, что ситуация будет различаться в каждом региона.

«Вполне возможно, что проезд под камерой без включенного света фар в Туле останется без штрафа, в то же время такие же действия в Твери повлекут за собой наказание», — предупредил Миронов.