В центре Рязани сбили 53-летнего мужчину
ДТП произошло 3 сентября примерно в 00:35 в Рязани у дома № 76 по Первомайскому проспекту. 51-летний рязанец на «ВАЗ-21213» сбил 53-летнего мужчину, который пересекал дорогу не по «зебре».
В ночь на пятницу, 3 сентября, в Рязани сбили мужчину. Об этом сообщила
ДТП произошло 3 сентября примерно в 00:35 в Рязани у дома № 76 по Первомайскому проспекту. 51-летний рязанец на «ВАЗ-21213» сбил 53-летнего мужчину, который пересекал дорогу не по «зебре».
Пешеход получил травмы, с которыми его госпитализировали.
Подробности уточняются.