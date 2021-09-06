В центре Рязани сбили 53-летнего мужчину

ДТП произошло 3 сентября примерно в 00:35 в Рязани у дома № 76 по Первомайскому проспекту. 51-летний рязанец на «ВАЗ-21213» сбил 53-летнего мужчину, который пересекал дорогу не по «зебре».