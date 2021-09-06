Рязанский студент нырнул головой в мелкий пруд и получил перелом позвоночника

20-летнему Станиславу нужна дорогая реабилитация и специальная противопролежневая кровать.

Рязанский студент нырнул головой в мелкий пруд и получил перелом позвоночника. Об этом сообщили в группе МБОУ «Школы № 58» «ВКонтакте».

В середине июля 20-летний студент РГУ Станислав Ташкинов нырнул вниз головой в мелкий пруд на территории базы отдыха «ФаZOOнда» в селе Поляны Рязанского района.

В результате удара врачи диагностировали компрессионные переломы позвонков с повреждением спинного мозга, контузию спинного мозга с наличием крови в позвоночном канале, у молодого человека перестали двигаться ноги и частично парализовало руки.

13 июля рязанцу провели операцию по замене сломанных позвонков на титановые, а в середине августа выписали из больницы.

В настоящий момент Станиславу нужна реабилитация, а также специальная противопролежневая кровать. Всех, кто хочет оказать помощь семье Ташкиновых, может сделать перевод на счет матери Ташкиновой Марины Анатольевны:

Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB)Получатель: ТАШКИНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНАНомер счета: 40817810653003975697Банк получателя: РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНКБИК: 046126614Корр. счет: 30101810500000000614ИНН: 7707083893КПП: 623402001SWIFT-код: SABRRUMM