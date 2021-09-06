Под Рязанью произошло смертельное ДТП с «ГАЗелью»

ДТП произошло примерно в 19:00 в Рязанском районе на 218 километре трассы М-5. 66-летний рязанец на автомобиле «ВАЗ 21074» не пропустил «ГАЗель», которой управлял 25-летний рязанец. Машины столкнулись.

В воскресенье, 5 сентября, под Рязанью произошло смертельное ДТП с «ГАЗелью» с логотипом партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом пишет « МК в Рязани ».

ДТП произошло примерно в 19:00 в Рязанском районе на 218 километре трассы М-5. 66-летний рязанец на автомобиле «ВАЗ 21074» не пропустил «ГАЗель», которой управлял 25-летний рязанец, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Машины столкнулись.

Водитель «ВАЗа» скончался на месте ДТП. Подробности уточняются.