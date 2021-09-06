Под Рязанью поезд насмерть сбил мужчину
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрей Недельский рассказал, что свидетелей ЧП не было, поэтому сложно установить, что именно произошло.
В субботу, 4 сентября, на остановке Шевцово Рязанского района поезд насмерть сбил мужчину. Об этом пишет ИД «
Трагедия произошла около 12:00. Пассажирский поезд Липецк-Москва сбил 39-летнего местного жителя.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрей Недельский рассказал, что свидетелей ЧП не было, поэтому сложно установить, что именно произошло. Он отметил, что погибший был инвалидом детства.
Подробности уточняются.