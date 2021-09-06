В Кораблинском районе «десятка» опрокинулась в кювет

22-летний водитель из Рязани получил многочисленные травмы. Его доставили санавиацией в ОКБ. При себе у мужчины не было водительского удостоверения. После аварии у водителя взяли кровь для проверки на состояние алкогольного опьянения.

В Кораблинском районе «десятка» опрокинулась в кювет. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария произошла в субботу, 4 сентября, на 83-километре дороги Ряань-Ряжск. Между Пехлецом и Неназнаново «ВАЗ-21102» съехал в кювет и перевернулся. За рулем был 22-летний рязанец. Он получил многочисленные травмы. Мужчину доставили в Кораблинскую больницу, а оттуда на вертолете санавиации в ОКБ.

В полиции отметили, что у мужчины не было при себе водительского удостоверения. После аварии у водителя взяли кровь для проверки на состояние алкогольного опьянения.