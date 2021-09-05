Водителей будут штрафовать за установку динамиков и сабвуферов в машине

Автомобилисты могут получить штраф в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД.

Водителей могут наказать штрафом в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД. Как сообщала Газета.ру , это требование соответствует ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление авто с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена».

Известно, что в Воронеже сотрудники ГИБДД уже проверяют тюнингованные машины. По словам представителей МВД, нарушает закон установка оборудования, которое не предусмотрено производителем автомобиля.

Также планируется ввести наказание за езду ночью с громкой музыкой и без глушителей. Его планируют внести в новую редакцию административного кодекса. Норму могут распространить и на дневное время.