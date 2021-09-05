В Рязанской области пропал еще один мужчина

В Рязанской области разыскивают 60-летнего Виктора Макаровича Лалуева. О поисках сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

В Рязанской области разыскивают 60-летнего Виктора Макаровича Лалуева. О поисках сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал 5 сентября в районе 256-го километра в Спасском районе, его местонахождение неизвестно. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, темно-русые волосы с проседью, голубые глаза. Одет в камуфляжную куртку, темные спортивные штаны, обут в черные резиновые сапоги. С собой белое пластиковое ведро.

Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112. Также в поисках требуется помощь добровольцев.