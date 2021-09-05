В Шиловском районе пропал 78-летний мужчина
В Шиловском районе 78-летний пенсионер 4 сентября ушел в лес за грибами. С этого момента его местонахождение неизвестно, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».
В Шиловском районе 78-летний пенсионер 4 сентября ушел в лес за грибами. С этого момента его местонахождение неизвестно, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда
Калинчиков Виктор Михайлович 1943 года рождения пропал в поселке Лесной.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые.
Одежда: зеленая кепка, синие трикотажные штаны, плащевая куртка зеленого цвета, черные ботинки.
Особые приметы: татуировка на правой кисти в виде сердца, проколотого мечами.
Всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, просят звонить по телефону дежурного отряда: +7 (4912)51-21-71.