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В Шиловском районе пропал 78-летний мужчина
В Шиловском районе 78-летний пенсионер 4 сентября ушел в лес за грибами. С этого момента его местонахождение неизвестно, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

В Шиловском районе 78-летний пенсионер 4 сентября ушел в лес за грибами. С этого момента его местонахождение неизвестно, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

Калинчиков Виктор Михайлович 1943 года рождения пропал в поселке Лесной.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые.

Одежда: зеленая кепка, синие трикотажные штаны, плащевая куртка зеленого цвета, черные ботинки.

Особые приметы: татуировка на правой кисти в виде сердца, проколотого мечами.

Всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, просят звонить по телефону дежурного отряда: +7 (4912)51-21-71.