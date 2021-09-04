В Рязанской области планируют очищать воду озонаторами «Роскосмоса»

Гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал телеканалу «Звезда» о разработках, которые планируют использовать в гражданской сфере. В том числе речь шла о технологиях для очистки воды, которые планируется использовать в Рязанской области и других регионах.

Гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал телеканалу «Звезда» о разработках, которые планируют использовать в гражданской сфере. В том числе речь шла о технологиях для очистки воды, которые планируется использовать в Рязанской области и других регионах.

«Сейчас мы ведем переговоры с Рязанской областью, с Калужской и с Вологодской областями, чтобы людям нашим дать хорошую чистую воду. Потому что воду недостаточно поднять из недр. Там может быть большое количество тяжелых металлов и так далее. Чтобы ее сделать питьевой и здоровой, надо ее очищать современными устройствами, в том числе озонаторами, которые разрабатываются у нас», — отметил Рогозин.

Напомним, в понедельник, 23 августа, Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и государственной корпорацией «Роскосмос». Церемония прошла на площадке международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021».