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Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом»
Церемония прошла на площадке международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021». Губернатор поблагодарил руководство госкорпорации за внимание к региону.

В понедельник, 23 августа, Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и государственной корпорацией «Роскосмос».

Церемония прошла на площадке международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021». Губернатор поблагодарил руководство госкорпорации за внимание к региону.

«Рязанская область имеет традиции, которые так или иначе связаны с космосом. На рязанской земле родился ученый, основоположник космонавтики Константин Циолковский, ученый-конструктор Владимир Уткин, которые во многом обеспечили прорыв в космической отрасли, — сказал глава региона. — Сегодня ряд наших предприятий, рязанский радиотехнический университет уже очень успешно и плодотворно работают с „Роскосмос“. Соглашение даст нам возможность еще более тесно взаимодействовать с „Роскосмосом“ по целому спектру направлений и помогать рязанским компаниям развивать сотрудничество с госкорпорацией».

Николай Любимов отметил, что разработки «Роскосмоса» в сфере продукции гражданского назначения помогут Рязанской области эффективнее решать значимые для экономики и социальной сферы задачи. В качестве примера губернатор назвал проект «Чистая вода» и организацию работы сельскохозяйственных предприятий с использованием системы ГЛОНАСС.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что некоторые проекты гражданского направления станут пилотными в Рязанской области. По его словам «Роскосмос» сможет достаточно оперативно развернуть работу по модернизации систем водоснабжения в Рязанской области, не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.

«Инфраструктура водоснабжения, которая в настоящее время существует в городах и населенных пунктах, уже изношена и не отвечает современным требованиям. Конечно, если мы сможем вместе с правительством Рязанской области обеспечить людей чистой водой, то будет решен очень важный для региона вопрос, от которого зависит здоровье жителей, их социальное самочувствие. Губернатор Николай Любимов ставит решение проблемы с качеством воды в числе приоритетных задач, мы поможем региону в этой работе», — отметил Рогозин.