В МВД предупредили о мошенниках под видом полицейских

В МВД рассказали о новых схемах похищения денег мошенниками под видом полицейских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос.

В МВД рассказали о новых схемах похищения денег мошенниками под видом полицейских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос.

Телефонные мошенники в 2021 году ввели несколько новых схем для хищения денег, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

Аферисты могут угрожать убийством абоненту или уничтожением личного имущества. Дальше в этой схеме появляется лжеучастковый, который убеждает человека перевести деньги вымогателям для их последующего разоблачения.

В этом году распространилась еще одна схема мошенничества, когда звонящий представляется полицейским. Далее, когда абоненту звонит другой человек и просит поучаствовать в задержании мошенников, он перезванивает уже «знакомому» лжеполицейскому, и тот подтверждает факт операции по задержанию группы злоумышленников. Гражданину предлагают перевести деньги на счет вымогателя или передать их человеку, который придет за ними.

Введенные в заблуждение люди переводят на счета крупные суммы. По данным Генпрокуратуры, в каждом десятом случае жертвами кибермошенников становятся пенсионеры.