На аэродроме Дягилево прошла церемония закрытия «Авиадартс — 2021»

На аэродроме Дягилево в субботу, 4 сентября, провели торжественную церемонию закрытия международного этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс — 2021».

На аэродроме Дягилево в субботу, 4 сентября, провели торжественную церемонию закрытия международного этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс — 2021». На церемонии присутствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В церемонии также приняли участие главный судья конкурса, генерал-майор Павел Молчанов, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации Республики Беларусь, генерал-майор Александр Карев, старший делегации ВВС Китайской Народной Республики, генерал-майор Ван Чжопин, представители Рязанского союза ветеранов, духовенства, участники международных этапов конкурса.

«Благодарю Министра обороны Шойгу за такое решение! Жители с восторгом наблюдали за полетами. И погода все дни была летная, что создавало благоприятные условия для достижения наивысших результатов. Мы в свою очередь оказывали всестороннюю поддержку. Надеюсь, что участники остались довольны гостеприимством Рязани. Мы будем рады снова видеть конкурсы международных армейских игр на рязанской земле!» — отметил Любимов.

По итогам конкурса российские экипажи выиграли в номинациях: бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило в общекомандном зачете занять первое место и завоевать кубок конкурса.

Лучшими в российской команде стали экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области.