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В Песочне из-за повреждения газопровода в пяти домах отключили газ
На место выехали представители управления энергетики и ЖКХ, а также аварийная бригада «Горгаза» для согласования дальнейших действий.

В Песочне из-за повреждения газопровода в пяти домах отключили газ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Во время проведения земляных работ сотрудники «Водоканала» повредили газопровод на улице Большой. Газ отключили в пяти домах.

На место выехали представители управления энергетики и ЖКХ, а также аварийная бригада «Горгаза» для согласования дальнейших действий.