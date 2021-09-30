В Песочне из-за повреждения газопровода в пяти домах отключили газ

На место выехали представители управления энергетики и ЖКХ, а также аварийная бригада «Горгаза» для согласования дальнейших действий.

В Песочне из-за повреждения газопровода в пяти домах отключили газ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Во время проведения земляных работ сотрудники «Водоканала» повредили газопровод на улице Большой. Газ отключили в пяти домах.

На место выехали представители управления энергетики и ЖКХ, а также аварийная бригада «Горгаза» для согласования дальнейших действий.