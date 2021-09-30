В Новомичуринске задержали пьяного 32-летнего водителя

Нарушителя на автомобиле «ВАЗ» заметили вблизи дома № 43/1 по улице Строителей.

Новомичуринские полицейские задержали 32-летнего мужчину, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Нарушителя на автомобиле «ВАЗ» заметили вблизи дома № 43/1 по улице Строителей. Экипаж ГИБДД остановил транспортное средство для проверки водителя. При общении выяснилось, что мужчина нетрезв — результат алкотестера показал 1,218 миллиграмм алкрголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления автомобилем и составили на него административные материалы.