В Москве мужчина открыл стрельбу в школе

По его словам, стрельбу он устроил из-за конфликта его дочери со своими знакомыми.

В Москве мужчина открыл стрельбу в школе. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Мужчину задержали. По его словам, стрельбу он устроил из-за конфликта его дочери со своими знакомыми. Тот прибыл в школу и в разговоре с предполагаемыми обидчиками дочки выстрелил один раз из пистолета вверх.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в стрельбе на территории школы Ярославского района», — говорится в сообщении.

Во время инцидента никто не пострадал.