Умер артист рязанского театра драмы Борис Аржанов

Народный артист России Борис Аржанов умер в среду, 29 сентября, на 80-м году жизни. В рязанском театре драмы он работал с 1974 года.

Умер артист рязанского театра драмы Борис Аржанов. Об этом сообщили в группе театра в «ВКонтакте».

Народный артист России Борис Аржанов умер в среду, 29 сентября, на 80-м году жизни. В рязанском театре драмы он работал с 1974 года. В качестве режиссера Борис Аржанов ставил детские спектакли.

В 1987 году за заслуги в области театрального искусства ему было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации», в 1995 году — «Народный артист Российской Федерации».